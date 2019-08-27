Москва, 27 августа, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Росавиация за один раз отозвала 29 допусков, ранее выданных разным авиакомпаниям по разным направлениям. Сразу в пяти случаях конечной точкой был турецкий город Даламан, а ещё в пяти — Анталья. Сведения об этом содержатся в приказе Росавиации от 23.08.2019 года № 667-П, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

confused_me Самолет

Авиакомпании «Икар» отозвали допуск к полётам по направлению из Нижнего Новгорода в турецкий Даламан, а также из Екатеринбурга в Даламан. В обоих случаях причиной отзыва стало «невыполнение полётов в течение двух последовательных сезонов расписания ИАТА».

Из Нижнего Новгорода полёты планировались семь раз в неделю, а из Екатеринбурга — два раза в неделю. В тот же Даламан, но из Казани, Самары и Уфы не сможет летать и «Северный ветер», которому отозвали допуск по той же причине. Вылеты из этих городов планировались трижды в неделю.

Также было отозвано пять допусков на вылет в Анталью — из Ульяновска (авиакомпании «Северный ветер»), из Омска (авиакомпании «ИрАэро), из Архангельска, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Последние три — авиакомпании «Роял Флайт».

Напомним, авиакомпания «Икар» создана в 1993 году, базируется в Красноярске. На сайте компании уточняется, что в 2013 году она вышла на рынок международных перевозок, а с 2015 года летает под коммерческим наименованием Пегас Флай (Pegas Fly). Помимо регулярных перевозок, авиапредприятие работает как чартер. По объёму перевозок, по данным с сайта компании, она входит в 20-ку ведущих в РФ.

Авиакомпания «Северный ветер» существует с 2008 года. И так же, как и «Икар», работает с туроператором «Пегас Туристик». База авиапредприятия находится в аэропорту Шереметьево.