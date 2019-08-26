Бишкек, 27 августа, 2019, 00:21 — ИА Регнум. Правительство России внесло на рассмотрение Государственной Думы вопрос о ратификации поправок в соглашение о поставках в Киргизию нефтепродуктов из России, — пишет «Парламентская газета».

Burger Битум

Предлагаемые изменения предусматривают включение нефтяного битума в перечень экспортируемых из России в Киргизию нефтепродуктов. Его поставки в республику планируют начать уже в текущем году.

Еще одним изменением, которое планируют внести в киргизско-российское межправительственное соглашение, станет пункт о том, что в 2019 — 2024 годах начнет применяться временное периодическое таможенное декларирование при вывозе из России в Киргизию нефтепродуктов по трубопроводам.

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