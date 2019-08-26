Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Вашингтон, 26 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован 26 августа на сайте издания.
Как сообщается, рейтинг составлялся на основе данных о заработке артисток за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.
По информации издания, годовой доход Тейлор Свифт составил $185 млн. Второй в списке оказалась Бейонсе, заработавшая за год $81 млн, а третье место заняла Рианна с доходом $62 млн.
В первую десятку списка вошли также Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.
Напомним, ранее Forbes представил список самых высокооплачиваемых актёров 2019 года, который возглавил Дуэйн Джонсон.