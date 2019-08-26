Вашингтон, 26 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован 26 августа на сайте издания.

Eva Rinaldi Тэйлор Свифт

Как сообщается, рейтинг составлялся на основе данных о заработке артисток за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.

По информации издания, годовой доход Тейлор Свифт составил $185 млн. Второй в списке оказалась Бейонсе, заработавшая за год $81 млн, а третье место заняла Рианна с доходом $62 млн.

В первую десятку списка вошли также Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.

Напомним, ранее Forbes представил список самых высокооплачиваемых актёров 2019 года, который возглавил Дуэйн Джонсон.