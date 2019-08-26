Москва, 26 августа, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Беспилотник вертолётного типа AURA 100 впервые будет показан на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает 26 августа агентство РИА Новости.

Aura-uav.com БПЛА AURA100

По утверждению агентства, AURA 100 сконструирован по соосной схеме, весит 275 кг и способен летать со скоростью 150 км/час на высотах до 1500 метров.

Аппарат разработан специалистами компании AURA, входящей в международную группу AGC.

Беспилотник управляется оператором на расстоянии до 100 км и может работать в воздухе до трёх часов.

AURA 100 выполнен по принципам открытой архитектуры, что позволяет быстро адаптировать его для решения различных задач широкого спектра, в том числе мониторинговых, транспортных, спасательных и геофизических.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакосмический салон МАКС-2019 пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.