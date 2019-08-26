Москва, 26 августа, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Уроженец Абакана, кандидат физико-математических наук, сегодня Олег Жданеев — победитель конкурса «Лидеры России» 2018 года. Сегодня он возглавляет Центр компетенций технологического развития ТЭК, созданный при поддержке Минэнерго и Минпромторга. За плечами «Лидера России» более 15 лет международного опыта в ТЭК на руководящих позициях.

Пресс-служба клуба Эльбрус Олег Жданеев

После победы в конкурсе «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Олег выступил одним из инициаторов создания сообщества победителей проекта — клуба «Эльбрус». Несмотря на загруженный график работы, он остается одним из самых активных участников клуба, а также нашел время для беседы с корреспондентом ИА REGNUM.

Олег, на «Лидерах России» Вы вошли в первую двадцатку победителей. У вас уже была солидная карьерная биография. Почему вы решили принять участие в конкурсе?

Любопытство. Еще в школьные годы оно подталкивало меня к участию в самых разных мероприятиях. О конкурсе я узнал на странице Facebook министра экономического развития России Максима Орешкина. У меня уже была работа, интересная деятельность, которой мы занимались, и понимание того, что делать дальше. Я просто решил попробовать свои силы, испытать себя.

Самым волнительным моментом стало награждение. Только когда объявили, что я вошел в двадцатку лучших, появилось ощущение, что, да, ты выложился на 100%, отработал по максимуму.

В этом году конкурс проходил уже во второй раз. Уже как сторонний наблюдатель какие изменения в нем вы заметили?

По итогам первого конкурса я и несколько других конкурсантов обратились к организаторам с просьбой дать возможность участия нашим соотечественникам за рубежом. Я знаю, что запрос на это высок.

Во время моей работы в Норвегии я создал ассоциацию научно-технической интеллигенции. И многие мои коллеги, учёные поднимали вопрос о возможности вернуться в Россию и применять приобретенный за рубежом опыт для развития российских отраслей.

Поэтому я рад, что в этом году многие наши соотечественники смогли принять участие в «Лидерах России».

Как сложилась ваша карьера после возвращения в Россию?

Я вернулся в 2016 году. Передо мной стояла большая и ответственная задача: выстроить работу производственного подразделения компании, в которой я тогда работал, в России и Центральной Азии. Мне необходимо было переформатировать работу семи заводов и построить восьмой. Спустя некоторое время появилась возможность заняться новым проектом и создать Центр компетенций технологического развития ТЭК.

Я пришел в этот проект с желанием сделать свой вклад в развитие отрасли. В некотором смысле у нас «государственный стартап». Мы выполняем колоссальный пласт задач для реализации ключевых проектов импортозамещения и технологического развития отрасли. Особенность ТЭК в том, что для реализации любой задачи необходимо мобилизовать множество смежных отраслей. Например, чтобы создать полностью российскую роторно-управляемую систему для бурения, без которой невозможна разработка трудноизвлекаемых запасов нефти, необходимо и сделать российскую высокотемпературную электронную компонентную базу, и выпустить российскую немагнитную сталь. Для последней, в свою очередь, требуется российский активированный марганец. Так постепенно складывается мозаика. Для этого крайне важна кооперация разработчиков, производителей, испытателей и потребителей. Все, чтобы обеспечить технологическую независимость страны.

Для выполнения этих задач требуются знания, терпение, настойчивость и сплоченная команда. Каждый в моей команде обладает глубокими техническими знаниями и навыками программного управления. Пока не наберется критическая масса единомышленников, которая поддерживает твою идею и образует ядро изменений, переломить ситуацию сложно. В замечательном советском фильме «Следую своим курсом» есть фраза, что главное для солдата — это стойкость, стремление и умение делать свое дело при любых обстоятельствах. В работе мне также помогают знания, полученные в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

Вы говорите о настойчивости, стойкости и терпении. Это требования ко всему коллективу или только к лидеру команды?

На финале «Лидеров России» мы проводили в школе уроки лидерства. Помню, я приводил школьникам такую аналогию: когда команда поднимается в гору, то каждый из них — лидер. Да, есть руководитель восхождения, он находится в базовом лагере, отслеживает изменения погоды, состояние группы, координирует людей. В некотором смысле, он хранитель мудрости. Непосредственно на маршруте есть член группы, который идет вперед, прокладывает путь. Он тоже лидер, но с точки зрения физических возможностей. Он помогает менее стойким участникам. Есть также самый опытный участник, который много раз бывал на восхождениях. Обычно он идёт последним, следит за маршрутом, состоянием участников, приходит на помощь.

Суть в том, когда ты поднимаешься в гору, ты прокладываешь дорогу не только для себя, но и для всей группы. Когда идешь последним, то заботишься не только о себе, но и о группе. Когда сидишь в базовом лагере, ты заботишься о том, чтобы все дошли до вершины. У каждого своя роль и своя ответственность.

Но если мы говорим о конкретном человеке, лидере, который собирает команду, то ее важно обеспечить ресурсами. Сделать всё одному невозможно. В этом случае ты уже думаешь не только о себе, но решаешь задачи и для людей вокруг. И чем больше масштаб, тем больше твое окружение и ответственность. Мне бы хотелось оставить после себя что-то значимое и нужное. Наверное, в этом и есть лидерская позиция — стараться сделать что-то большое для людей.

Олег, лидерами становятся или все же рождаются?

Человек может стать кем угодно. Не стоит навешивать какие-то ярлыки. До девятого класса я учился по гуманитарному направлению, а в десятом пошел в физмат класс. Мне говорили «куда ты идешь, у тебя по физике слабая четверка, ты должен стать историком или юристом». Вот это клеймо, оно ни в коем случае не должно ограничивать человека.

Важно верить в себя. Главное, за что я очень благодарен своим учителям, — это уверенность в себе, состояние, когда ты оканчиваешь школу и понимаешь, что можешь все. Хоть историей заниматься, хоть ракеты строить. Вера в себя и уверенность — фундаментальны. Нужно всячески помогать людям, вселять в людей, и прежде всего, детей, уверенность в себе и своих силах.

После победы в конкурсе вы присоединились к клубу Лидеров России «Эльбрус». В каких его проектах вы задействованы?

Это проекты «Восхождение» и «Клубные завтраки с наставниками». С первым все просто — я много лет увлекаюсь альпинизмом. Есть несколько моментов, почему мне близко данное увлечение. Первое: в горах, в большинстве своем, замечательные люди, которые близки тебе по духу, с которыми интересно и легко. Второй момент: в горах ты начинаешь ценить базовые вещи, которые не замечаешь в повседневной жизни. И третье: ты ощущаешь причастность себя к огромному миру, который тебя окружает.

И еще: в горах ты постоянно работаешь над собой: они очень дисциплинируют. Если ты не подготовился — ни к чему хорошему это не приведет. К слову, скоро в рамках клуба нам предстоит восхождение на Эльбрус.

Что касается второго проекта, то это уникальная возможность перенимать опыт у более опытных управленцев, лидеров страны, учиться у них.

Какие задачи вы сейчас ставите перед собой?

Сейчас конкретная задача — решение задач научно-технического развития для отраслей ТЭК. Это первоочередная задача, который мы занимаемся каждый день.

Я искренне люблю ТЭК и его технологии. Это передовой пласт науки и техники. Отрасль является локомотивом развития огромнейшего количества смежных направлений. Представьте, что вам нужно пробурить скважину на 15 километров и попасть в двухметровый коллектор, при очень непростых условиях эксплуатации оборудования: температуре, вибрациях, ударных нагрузках. Порой, сделать это гораздо сложнее, чем запустить ракету в космос. Когда мы говорим, что развиваем ТЭК, это означает, что мы развиваем всю промышленность России.