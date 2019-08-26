Москва, 26 августа, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом 26 августа сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Читайте также: Путин и Эрдоган в Москве сыграют «русскую шахматную партию»

Официальный представитель Кремля отметил, что российский лидер с пониманием относится к озабоченности турецких коллег в связи с обстановкой в сирийской провинции Идлиб. Также волнует президента РФ и активизация террористической деятельности в этой регионе.

Также по теме: Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа

«Именно для обсуждения этой непростой ситуации президенты и условились провести встречу в Москве, которая будет завтра», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб президенты Турции и России обсудили 23 августа в телефонном разговоре. Стороны договорились активизировать совместные усилия в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года.

Напомним, 27 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву с однодневным визитом. В столице России состоятся его переговоры с главой государства Владимиром Путиным.