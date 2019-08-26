Красноярск, 26 августа, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае в сентябре 2019 года учёбу начнут 38,8 тыс. первоклассников. Об этом ИА REGNUM 26 августа сообщили в краевом министерстве образования.

Николай Шеберстов. Первое сентября. 1953

Уточняется, что в крае запись детей в школу продлится до конца августа. Торжественные линейки в Красноярске пройдут 2 сентября.

Напомним, в 2018 году в Красноярском крае в первых классах обучались более 38 тысяч детей.

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