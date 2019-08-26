Баку, 26 августа, 2019, 10:21 — ИА Регнум. МИД Азербайджана заявил 26 августа о непризнании президентских выборов в Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.

Centralasian.org Министерство иностранных дел Азербайджана

МИД Азербайджана «Министерство иностранных дел Азербайджана еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые президентские выборы в Абхазском регионе Грузии, проведенные 25 августа 2019 года, а также их результаты»

В Баку также заявили о необходимости продолжить переговоры о мирном решении абхазского вопроса в рамках норм международного права.

Напомним, по итогам состоявшегося 25 августа голосования на выборах президента Абхазии во второй тур вышли действующий глава государства Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Второй тур выборов должен состояться в течение двух недель.

Ранее 25 августа во время голосования в Абхазии президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила выборы президента, заявив, они нелегитимные и «попирают грузинский национальный суверенитет». Также 25 августа МИД Грузии сделал заявление о выборах президента в Абхазии, призвав «международное сообщество дать надлежащую оценку и принять действенные меры для приостановки продолжающихся незаконных процессов на оккупированной территории».