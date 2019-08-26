Харьков, Украина, 26 августа, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В районе села Артёмовка Харьковской области Украины электропоезд сбил мужчину, сообщили 25 августа в пресс-службе Национальной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Машинист пригородной электрички маршрута «Харьков — Беляевка» заметил мужчину 40−45 лет, сидевшего на рельсах. На звуковые сигналы он не реагировал.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина скончался от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге поезд сбил насмерть 94-летнюю местную жительницу.

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