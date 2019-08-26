Москва, 26 августа, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Minsvyaz.ru Почта России

Так, Почта России намерена преобразовать свои отделения в подобие алкомаркетов, банков, микрофинансовых центров, а также образовательных и медицинских учреждений. Соответствующий документ уже направлен на согласование в министерство финансов и Минкомсвязи.

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Кроме того, как говорится в документе, к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза, из-за чего снизится загруженность почтальонов. В компании считают, что в таком случае необходимо изменить функционал отделений и их сотрудников.

Напомним, ранее в Почте России сообщили, что выручка компании от операционной деятельности в 2018 году выросла на 7% и составила 190,4 млрд рублей (178,1 млрд рублей в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей.

Получить рекордную в истории предприятия прибыль позволили такие факторы, как сокращение издержек, рост доходов от расчетов с иностранными почтовыми администрациями, повышение эффективности розничного бизнеса и рост доходов от деятельности Почта Банка, уточнили в компании.

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