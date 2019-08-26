Обнинск, Калужская область, 14 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области сотрудниками полиции в рамках рейда по обеспечению общественного порядка выявлено 21 административное правонарушение, в том числе семь фактов нарушения иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации. Об этом 14 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В ходе рейда усиленные наряды полиции обеспечивали правопорядок, патрулируя улицы и проверяя места компактного проживания граждан и возможной концентрации лиц, склонных к совершению правонарушений. Для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям в территориальный орган внутренних дел доставлено 16 лиц.

Мероприятия по охране общественного порядка на территории городадут продолжены.