Красноярск, 26 августа, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Некоторое улучшение пожарной обстановки в российских лесах, наблюдавшееся несколько дней назад, оказалось временным. Такой вывод можно сделать из официальной сводки ФБУ «Авиалесохрана» по состоянию на утро, 26 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) skeeze Лесной пожар

Всего на территории России сейчас действует 70 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению. Их площадь оставляет 56 082 га, тогда как сутки назад таких очагов было 109, но общая площадь была меньше (50 140 га).

Больше всего природных очагов находится в Красноярском крае (47 пожаров площадью 25 647 га), Чукотка (три пожара площадью 13 531 га) и Камчатка (два пожара площадью 11 343 га). В Иркутской области насчитывается восемь пожаров площадью 2255 га, хотя власти региона предпочли не указывать, что речь идёт о лесных очагах.

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