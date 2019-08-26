Иркутск, 26 августа 2019, 07:47 — REGNUM
Иркутские власти опубликовали обнадёживающие данные, свидетельствующие о значительном улучшении противопожарной обстановки в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«По состоянию на утро 26 августа действующих возгораний на землях лесного фонда Иркутской области не зарегистрировано. Локализовано восемь очагов на площади 2255 га», — отмечают чиновники.
Напомним, на утро 23 августа на землях лесного фонда Иркутской области действовало два пожара общей площадью более 730 га, а в конце июля 2019 года в Приангарье полыхало порядка одного миллиона га леса.
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