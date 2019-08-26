Улан-Удэ, 26 августа, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В Бурятии с начала 2019 года было отремонтировано 170 км дорог, на что потратили более 5 млрд рублей. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, заявил глава республики Алексей Цыденов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

«Работы идут в графике. Качество дорог, которые строятся, хорошее», — отметил он.

Ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предполагается, что по итогам года в в Улан-Удэнской агломерации будет приведено в нормативное состояние 64% дорог, также будет отремонтировано 18 объектов на региональной сети дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Томска заявили, что неразвитость дорожной инфраструктуры и неудовлетворительное состояние автомобильных дорог негативно влияют на безопасность дорожного движения.

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