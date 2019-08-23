Томск, , 07:28 — REGNUM

На безопасности дорожного движения отрицательно влияют неразвитость дорожной инфраструктуры и неудовлетворительное состояние автомобильных дорог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, такие выводы сделали прокуроры Томской области.

Сотрудники ведомства подвели итоги надзора за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения.

«В частности, прокурорские проверки показывают, что подавляющее большинство дорог местного значения не соответствует требованиям технических регламентов и государственных стандартов, а связанная с ними дорожная деятельность осуществляется с нарушением закона», — отметили в надзорном органе.

При этом прокуроры указали на снижение количества ДТП в последние годы.

Напомним, в России начались проверки автобусов из-за большого количества происшествий. Как сообщало ИА REGNUM, проверке подлежат системы безопасности некоторых категорий автобусов.

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