Хабаровск, 26 августа, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Комсомольск-на-Амуре начало топить. Уровень Амура у города достиг 649 см при критическом значении 650, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Разлив Амура. Хабаровский край

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В городе подтоплено 10 домов, если уровень Амура продолжит расти, в зоне затопления окажутся посёлки Хорпинский, Малая Хапсоль, дома частного сектора. В пригороде срочно наращивают дамбы до восьми метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре может реализоваться самый негативный сценарий — уровень Амура может превысить отметку 750 см.