Хабаровск, 26 августа, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Амур у Хабаровска по состоянию на 26 августа поднимается, хотя и не интенсивно. Уровень воды у города достиг 621 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Амур

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Уровень реки сохраняется в пределах опасной отметки. Пойма затоплена на 3,23 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае паводком затоплены 1 860 дач, 25 жилых домов.