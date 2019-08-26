Чита, 26 августа, 2019, 06:08 — ИА Регнум. Проблемные вопросы здравоохранения и перспективы развития этой сферы обсудят сегодня, 26 августа, в Чите, в ходе совещания, которое проведёт с коллегами министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Подробности о ходе её визита в Забайкалье сообщает официальный сайт региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«В рамках визита запланировано посещение краевой детской клинической больницы. Кроме того, Вероника Скворцова наградит почетными грамотами Минздрава России заслуженных работников здравоохранения региона», — отмечается в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в Забайкальском крае выделено более трех миллиардов рублей. До 2021 года на выделенные средства реализуют 13 мероприятий. Это и проведение капитальных ремонтных работ семи медицинских организаций Читы и края, и строительство и приобретение 40 единиц фельдшерско-акушерских пунктов, и более 50 автомобилей скорой медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования, служебного жилья для медицинских работников.

Месте с тем, нищенское материальное обеспечение забайкальских поселковых больниц и собственное трудное финансовое положение вынуждает пациентов идти на крайние меры. В июле 2019 года стало известно, что находящихся в стационаре впосёлке Вершино-Дарасунский, люди вынуждены стирать себе бинты.

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