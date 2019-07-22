Посёлок городского типа Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, , 08:50 — REGNUM

Нищенское материальное обеспечение забайкальских поселковых больниц и собственное трудное финансовое положение вынуждает пациентов идти на крайние меры. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на находящихся в стационаре в посёлке Вершино-Дарасунский, люди вынуждены стирать себе бинты.

«Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить. Мне бы хотелось знать почему? Почему-то минздрав направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами и вынуждает их отвечать, что все есть», — заявила одна из жительниц посёлка в ходе встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, состоявшейся 21 июля.

Пациенты утверждают, что бесплатные лекарства не выдаются никому — даже маленьким детям. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава региона подтвердил:

«Ситуация плохая. Для того чтобы всех обеспечить, денег нет».

По словам Александра Осипова, от других регионов Забайкалье отличается тем, что бюджет меньше, но люди болеют чаще, и что из необходимых 800 миллионов рублей на медицинскую обеспеченность районов краю выделили лишь 200 миллионов.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, по линии нацпроекта «Здравоохранение» край получает миллиарды рублей. Правда, идут они на оснащение федеральных проектов. В частности — в забайкальский сосудистый центр.

Напомним, на реализацию программы социального развития центров экономического роста в сфере здравоохранения в крае выделено более трех миллиардов рублей. До 2021 года на выделенные средства реализуют 13 мероприятий. Это и проведение капитальных ремонтных работ семи медицинских организаций Читы и края, и строительство и приобретение 40 единиц фельдшерско-акушерских пунктов, и более 50 автомобилей скорой медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования, служебного жилья для медицинских работников.

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Очевидно, что медицина в Забайкалье переживает не лучшие времена: сказывается нехватка персонала и средств на финансирование отрасли. Чтобы донести свои опасения о возможном закрытии из-за большой кредиторской задолженности Красночикойской центральной районной больницы, её персонал обратился на «прямую линию» с президентом, выстроившись в слово SOS, а на День медика врачам другого медучреждения в Забайкалье подарили гематоген и таблетки от диареи.

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