Куньмин, Китай, 26 августа, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала двоих человек за контрабанду замороженных куриных ножек в Китая, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Куриные бёдрышки

Как стало известно, 19 августа полиция уезда Магуань конфисковала 67 мешков с замороженными куриными ножками общим весом 1,6 тонн в деревне Улучжэ после получения соответствующей наводки, сообщили в бюро общественной безопасности уезда.

Двое подозреваемых были задержаны на месте. У них были конфискованы контрабандные продукты, которые они ввезли в Китай из Вьетнама. Дальнейшее расследование продолжается.

С начала текущего года в уезде Магуань, который граничит с Вьетнамом, было проведено несколько рейдов по изъятию контрабандных куриных ножек. В Китае вареные куриные ноги часто подают в виде салатов и пользуются большим спросом.