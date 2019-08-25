«Мотостолица» дала газу в Петербурге
Санкт-Петербург, 25 августа, 2019, 23:21 — ИА Регнум. В центре Петербурга в минувшие выходные состоялся уже ставший традиционным для лета фестиваль байкеров «Мотостолица».
Он стартовал с заезда колонны мотоциклистов — участников фестиваля — которую возглавил известный цирковой артист Аскольд Запашный.
Затем на радость зрителям мастера двухколесного транспорта провели демонстрационные заезды и показывали различные трюки на мотоциклах.
Торжественное открытие фестиваля «Мотостолица» состоялось на Манежной площади. Здесь, на главной сцене праздника, весь день проходила концертно-развлекательная программа.
В рамках фестиваля работала «свадебная площадка», где участники и участницы могли поклясться друг другу в любви и обменяться свадебными браслетами.
Маленьким и взрослым посетителям «Мотостолицы» демонстрировали современную и ретро-мототехнику, рассказывали о том, как она устроена и управляется.
Главным событием фестиваля стал вечерний световой мотопарад.
Он прошел от Кленовой аллеи, через Инженерную улицу и мост Белинского, на набережную Фонтанки, по Невскому проспекту до Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова.
Далее колонна байкеров уехала на Крестовский остров. Но обещала вернуться… Ведь фестиваль уже стал новой петербургской традицией.
Международный фестиваль «Мотостолица» прошел в Санкт-Петербурге уже в третий раз. В нем приняли участие более 500 байкеров из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Финляндии.