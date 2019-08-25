Санкт-Петербург, 25 августа, 2019, 23:21 — ИА Регнум. В центре Петербурга в минувшие выходные состоялся уже ставший традиционным для лета фестиваль байкеров «Мотостолица».

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Мотостолица»

Он стартовал с заезда колонны мотоциклистов — участников фестиваля — которую возглавил известный цирковой артист Аскольд Запашный.

Затем на радость зрителям мастера двухколесного транспорта провели демонстрационные заезды и показывали различные трюки на мотоциклах.

Торжественное открытие фестиваля «Мотостолица» состоялось на Манежной площади. Здесь, на главной сцене праздника, весь день проходила концертно-развлекательная программа.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль «Мотостолица»

В рамках фестиваля работала «свадебная площадка», где участники и участницы могли поклясться друг другу в любви и обменяться свадебными браслетами.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотосвадьба на фестивале «Мотостолица»

Маленьким и взрослым посетителям «Мотостолицы» демонстрировали современную и ретро-мототехнику, рассказывали о том, как она устроена и управляется.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники перед финальным заездом

Дарья Драй ИА REGNUM Участники перед финальным заездом

Главным событием фестиваля стал вечерний световой мотопарад.

Он прошел от Кленовой аллеи, через Инженерную улицу и мост Белинского, на набережную Фонтанки, по Невскому проспекту до Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова.

Далее колонна байкеров уехала на Крестовский остров. Но обещала вернуться… Ведь фестиваль уже стал новой петербургской традицией.

Международный фестиваль «Мотостолица» прошел в Санкт-Петербурге уже в третий раз. В нем приняли участие более 500 байкеров из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Финляндии.