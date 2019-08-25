Санкт-Петербург, 25 августа, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.

ДТП

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 19:54 мск у дома №17 по набережной Мойки «пассажир одной из машин упал в реку». От госпитализации он отказался.

«По факту ДТП ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в дорожной полиции.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург, мужчина упал в Мойку вместе с ограждением набережной, которое оказалось выбито в результате ДТП. Человека спасли молодые люди, подошедшие на лодке к месту ЧП. Судя по кадрам с места событий, в столкновении участвовал автомобиль такси.

Добавим, что утром 24 августа в Ново-Адмиралтейский канал в Петербурге упал автомобиль «Мерседес». Водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Мужчина смог самостоятельно выбраться из воды.