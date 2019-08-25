Неизвестные облили краской мемориал участникам «АТО» на Украине
Житомир, Украина, 25 августа, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Неизвестные облили красной краской мемориал памяти воинам «АТО» в Житомирской области Украины. Об этом сообщает в воскресенье, 25 августа, агентство УНИАН.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ВСУ
Инцидент произошел в посёлке Озёрное.
«В военном городке на День Независимости неизвестные облили красной краской мемориал памяти воинам «АТО», — сообщают журналисты агентства.
В настоящее время ведется поиск подозреваемых.
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