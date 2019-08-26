Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 26 августа, 2019, 07:00 — ИА Регнум. Весной 1939 года в районе реки Халхин-Гол Япония развязала против СССР и Монголии вооружённый конфликт, завершившийся поражением агрессора в сентябре того же года. В наши дни Токио официально трактует битву как незначительный «инцидент», в действительности эти события были частью глубоко проработанных планов Японии по развязыванию с СССР полномасштабной войны. Об этом было заявлено на круглом столе, посвящённом 80-летию событий на Халхин-Голе. Дискуссия с участием учёных и политологов из России и Монголии состоялась в пресс-центре ИА REGNUM.

Сообщения представили к. и. н, главный редактор ИА REGNUM Модест Алексеевич Колеров, д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Аркадьевич Кошкин.

Доклады также представили дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM Михаил Васильевич Демурин, д. и. н, профессор Монгольского государственного университета (Улан-Батор) Жамсрангийн Урангуа, к. и. н, доцент МГУ Олег Рудольфович Айрапетов, историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Иванович Колпакиди, к. и. н, доцент МАИ Андрей Анатольевич Смирнов, д. и. н, обозреватель журнала «Историк» Олег Геннадьевич Назаров, руководитель Серпуховского отделения РВИО Александр Владимирович Макушин, к. и. н., шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.