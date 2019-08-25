Буэнос-Айрес, 25 августа, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Дым от пожаров, охвативших Амазонию, достиг севера Аргентинской Республики. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Метеорологической службы страны.

NASA Earth Observatory Дым от лесных пожаров

По данным метеорологов, дым пришёл из Боливии, Парагвая и с юга Бразилии. В ближайшие два дня специалисты ожидают увеличения концентрации пепла в атмосфере.

Кроме того, метеорологи предупредили, что на следующей неделе дым от лесных пожаров достигнет столицы Аргентины, Буэнос-Айреса, который расположен в 1000 км к юго-востоку от границы с Бразилией.

Эксперты пояснили, что лесные пожары могут стать причиной изменения климата в Аргентине. По словам специалистов, из-за гибели лесов в атмосфере будет удерживаться меньшее количество влаги, а это означает, что сократится и количество осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тема лесных пожаров в бассейне реки Амазонки будет обсуждена на встрече лидеров стран G7 во Франции.