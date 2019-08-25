Пекин, 25 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Дату начала продаж нового варианта известного внедорожника CR-V объявила компания Honda. Кроссовер под именем Breeze поступит на рынки Китая этой осенью.

Twitter@234Drive Honda Breeze

По официальным фотографиям, которые были опубликованы в Интернете, видно, что новинка является «клоном» кроссовера CR-V. От первоначального вида новая модель будет отличаться другой формой бамперов, решеткой радиатора, формой капота и головной оптикой. Также у Honda Breeze будут немного другие габариты. Его дина увеличится на 49 мм и составит 4635 мм, ширина и высота останутся прежними, соответственно: 1855 мм и 1679 мм, а размер колесной базы станет больше на 1 мм и достигнет 2661 мм.

Напоминаем, что внедорожник Honda CR-V выпускается с 1995 года. Пятое поколение линейки начали производить в 2016 году.