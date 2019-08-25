Сухум, 25 августа, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента, сообщает 25 августа пресс-служба главы государства.

Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба отдал свой голос на избирательном участке №2 избирательного округа №5.

После того как Хаджимба проголосовал, представители СМИ спросили у действующего президента, будет ли, по его мнению, второй тур голосования. «Что бы ни было, главное, чтобы этот этап был пройден достойно. Ожидаю одного, что все пройдёт спокойно. И не сомневаюсь, что у нашего народа будет мирное и спокойное будущее», — ответил Хаджимба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня в 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики. Выборы проходят на избирательных участках в Абхазии и за ее пределами — в Москве и Черкесске. На должность главы государства претендуют 9 кандидатов: Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, действующий президент Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа и Леонид Дзапшба. Одновременно с президентом Абхазии избирается вице-президент, чью кандидатуру предлагает кандидат в президенты.