Ташкент, 25 августа, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Компания «Узбекские железные дороги», в состав которой входит компания «Узбекуголь», прокомментировала инцидент с забастовкой шахтеров на угольном предприятии «Шаргунькумир», недовольных низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда, сообщает Газета.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Как отмечают «Узбекские железные дороги», специальная рабочая группа, в которую вошли представители компании, профсоюза, юристы, аудиторы и другие, изучила вопросы, связанные с производством на предприятии «Шаргунькумир».

«После беседы с сотрудниками о возникшем «недопонимании», порядке назначения зарплаты и премий, работники продолжили работу», говорится в сообщении, в котором не указаны другие детали мирного урегулирования.

Как отмечается в публикации, средняя заработная плата на предприятии составляет 2,343 млн сумов (один доллар-9400 сумов), в том числе горнорабочего очистного забоя (ГРОЗ) — 3,8 млн сумов, подземного электрослесаря — 2,1 млн сумов, подземного крепильщика — 2,49 млн сумов.

На предприятии внедрен механизм назначения премий работникам на основе показателей эффективности. Система сдельной оплаты труда работников, участвующих в подземной добыче угля, основана на хронометрировании работы.

«По состоянию на 1 августа штат работников предприятия составляет 596 человек, из них заполнено 542 места», сообщает издание.