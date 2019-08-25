Сухум, 25 августа, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики. Выборы проходят на избирательных участках в Абхазии и за ее пределами — в Москве и Черкесске.

ТАСС

На должность главы государства претендуют 9 кандидатов: Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Рауль Хаджимба, Алхас Квициниа и Леонид Дзапшба. Одновременно с президентом Абхазии избирается вице-президент, чью кандидатуру предлагает кандидат в президенты.

В Абхазию для наблюдения за выборами приехали международные представители из России, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Нагорного Карабаха, Приднестровья и Белоруссии, Германии и Китая.