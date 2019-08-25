Токио, 25 августа, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Правительство Японии выразило протест властям Южной Кореи в связи с проведением военных учений в районе спорных островов Токто, которые в Токио называют Такэсима. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Navy.mil Южнокорейский моряк

Протест Сеулу был направлен по дипломатическим каналам. В тексте заявления Токио настаивает, что острова Такэсима якобы являются «исконной территорией Японии».

В связи с этим японская сторона считает проводимые там военные учения совершенно неприемлемыми. Токио выражает сожаление и решительно призывает отменить маневры.

Напомним, что южнокорейские СМИ сообщили о проведении двухдневных учений вооруженных сил Республики Корея в районе островов Токто. В учениях задействованы задействованы морские, воздушные и сухопутные силы. Численность задействованных в учениях солдат и офицеров не уточняется.