Токио, 25 августа, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Возможность возвращения Российской Федерации в состав G7 с трансформацией его в G8 обсудили лидеры стран «большой семерки», сообщает 25 августа японское информационное агентство «Киодо».

Facebook.com10downingstreet Встреча лидеров стран G7

По данным источника, вопрос возвращения России был затронут во время длящейся почти три часа обеденной церемонии. О том, что и кем было сказано по указанному вопросу не сообщается.

Напомним, Россия вышла из состава G8 в 2014 году в связи с обвинениями в «аннексии» Крыма после прошедшего на Крымском полуострове референдума о независимости и присоединении к Российской Федерации. Ранее комментируя очередную встречу «семерки» без России президент страны Владимир Путин заявил, что Москва всегда готова к сотрудничеству на любой международной площадке. И такие возможности Москвы не ограничиваются форматом G7.