Берлин, 24 августа, 2019, 21:45 — ИА Регнум. В Берлине задержали гражданина Российской Федерации, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом сообщила прокуратура столицы Германии на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По данным ведомства, преступление было совершено в районе Моабит.

«Убитый мужчина — 40-летний гражданин Грузии, — говорится в сообщении. — 48-летний гражданин России был временно задержан вчера (23 августа) в районе места преступления».

Другие подробности пока не приводятся.