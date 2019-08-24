Анкара, 24 августа, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Турецкие пограничники, находящиеся в подчинении Командования 54-ой механизированной бригадой в деревне Эскикёй, находящейся в районе Узункёпрю провинции Эдирне, задержали 92 нелегальных мигрантов — выходцев из Алжира, Марокко, Палестины, Ирака, Ирана, Непала и Египта.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, было установлено, что после прибытия в Грецию мигранты были силой отправлены обратно в Турцию. После санитарного контроля задержанные были переданы местному управлению по вопросам миграции.

Источники в силах безопасности Турции заявили, что греческие пограничники, вразрез с положениями Женевского соглашения, Европейской Конвенции о правах человека и Конвенции ООН о запрещении пыток, насильно переправляют нелегальных мигрантов через реку Мерица обратно на турецкую территорию.