Анкара, 24 августа, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Я говорю, что в ситуации с шельфом Восточного Средиземноморья Турция сама приговорила себя к тому, чтобы остаться в одиночестве».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «Говорят, мол, ах, уважаемый, простите, вы знаете, как выглядит наш флаг? Там же наши корабли, разве не узнаете? Не беспокойтесь, господа, наш флаг я знаю получше вас самих. Не рассказывайте о флаге и народности тому, кто сидит в кресле Мустафы Кемаля Ататюрка, возглавляя созданную им партию».

Политик добавил: «Но нет, они говорят мне о флаге… Про Кипр… Если сегодня на Кипре и развевается турецкий флаг, то в этом есть заслуга только лишь покойного Бюлента Эджевита. Нас запихнули в такую позицию, назвав это «ценным одиночеством». В чем его ценность? Я сказать не могу. Мы должны быть в мире со всеми нашими соседями — Сирией, Ираном, Ираком, Россией, Грецией, Болгарией, со всеми. Это один из основных принципов Ататюрка».