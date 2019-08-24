Лондон, 24 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Надпись о том, что Крым относится к России, появилась на одном из снимков фотогалереи, размещенной 22 августа на сайте британской газеты The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

Среди разных фотографий одна была сделана на фестивале искусств «Таврида-АРТ». Подпись на ней гласила: «Крым, Россия». Позже редакция внесла правки, убрав название государства. В результате на фото осталось только название полуострова, а страну, к которой он принадлежит, решили не указывать.

Напоминаем, что подобные ситуации имели место и раньше. Например, в феврале пользователи интернета заметили, что на картах Google Крым подписали, как территорию, принадлежащую России. В компании это назвали «ошибкой» и обещали исправить. В настоящее время на их картах принадлежность полуострова не указана.