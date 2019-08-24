Вашингтон, 24 августа, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога. Такое заявление он сделал журналистам 24 августа в аэропорту перед отъездом на саммит G7 во Франции.

Красные виноградники в Арле. 1888

Как рассказал американский лидер, ему не нравится, когда Франция начинает облагать американские компании налогом, так как это «очень нечестно».

Также президент США отметил, что в ответ его страна обложит налогом французские вина или «что-то ещё».

«Мы будем облагать налогами их вино так, как они этого ещё не видели», — заявил журналистам Дональд Трамп.

Отметим, ранее, в июне текущего года, президент Трамп уже намекал на возможность увеличения ввозных американских пошлин на французское вино, так как посчитал, что американские виноделы в данном случае страдают от несправедливой конкуренции.