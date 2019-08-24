Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино
Вашингтон, 24 августа, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога. Такое заявление он сделал журналистам 24 августа в аэропорту перед отъездом на саммит G7 во Франции.
Как рассказал американский лидер, ему не нравится, когда Франция начинает облагать американские компании налогом, так как это «очень нечестно».
Также президент США отметил, что в ответ его страна обложит налогом французские вина или «что-то ещё».
«Мы будем облагать налогами их вино так, как они этого ещё не видели», — заявил журналистам Дональд Трамп.
Отметим, ранее, в июне текущего года, президент Трамп уже намекал на возможность увеличения ввозных американских пошлин на французское вино, так как посчитал, что американские виноделы в данном случае страдают от несправедливой конкуренции.