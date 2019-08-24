Нижний Тагил, Свердловская область, 24 августа, 2019, 06:23 — ИА Регнум. С пятью из шестерых увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов были проведены беседы. Об этом заявил глава комитета по социальной политике свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин, пишет ТАСС.

Хирурги

Беседы с ними провели члены межведомственной комиссии, которая отправилась в город в связи с форс-мажорной ситуацией. «После диалога у всех членов нашей комиссии большая надежда, что врачи останутся и в профессии, и в коллективе больницы», — выразил надежду Погудин.

Как сообщало ИА REGNUM, хирурги Центральной горбольницы №1 решили уволиться в связи с высокой нагрузкой. Их также не устраивает размер зарплаты.

В областном минздраве пообещали, что жители Нижнего Тагила не лишатся хирургической помощи. Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.