Пекин, 24 августа, 2019, 06:06 — ИА Регнум. Организациям и частным лицам Китая запрещается публиковать и распространять любую информацию, нарушающую неприкосновенность частной жизни несовершеннолетних, сообщает 24 августа агентство Xinhua.

Матрица

Информирование о новых правилах, а также ответственность за их выполнение планируется возложить на интернет-провайдеров. Родители, равно как и опекуны обязаны будут разъяснять детям необходимость защиты их личных данных, а также правила поведения в сети.

Новые правила вступают в силу с 1 октября 2019 года.