Мехико, 24 августа, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Неизвестные вооруженные злоумышленники напали на церковь в мексиканском городе Матаморос, передает телеканал Televisa.

Maarten Van Damme Нож

Сообщается, что вооруженные люди проникли в церковь и нанесли несколько ножевых ранений священнику. Его госпитализировали, однако от полученных ранений священник скончался. Полиция отмечает, что в настоящее время мотивы нападавших неизвестны. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в городе Самора в Мексике были обнаружены тела шести человек — двух женщин и четырех мужчин. По версии полиции, они погибли в результате огнестрельных ранений.