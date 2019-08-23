Тирасполь, 24 августа, 2019, 01:18 — ИА Регнум. «Мы категорически отвергаем любые идеи свёртывания миротворческой миссии РФ на берегах Днестра», — заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с руководителями национальных общественных организаций, передает ИА REGNUM.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

По словам главы государства, под российским покровительством территория, на которой создана Приднестровская республика, находится уже более двух веков, и нынешний формат миротворческой миссии доказал свою эффективность.

Красносельский добавил, что Приднестровье — многонациональное государство, где поддерживаются и развиваются культуры всех проживающих народов, которых насчитывается более 70.