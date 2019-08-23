Москва, 23 августа, 2019, 22:40 — ИА Регнум. США ломают современную систему глобальной безопасности в надежде получить военное превосходство над Россией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

А. Фураев. Еще виток

«Американская сторона идет на слом всей современной конструкции безопасности в Европе и в мире. Видимо, договор по стратегическим наступательным вооружениям тоже будет сломан, и мотивация одна: попытаться добиться односторонних военных преимуществ, рассчитывая, что Россия не найдёт адекватного ответа, сломать баланс сил в свою пользу, чтобы диктовать какие-то условия России и всем остальным. Наш президент Владимир Путин дал ответ на этот вызов, используя слово «симметричный», которое означает равный уровень безопасности. Но это не значит «симметричный» с точки зрения полетов», — сказал Морозов.

Парламентарий отметил, что Россия доказала всему миру, что способна создавать вооружение, которое по качеству далеко превосходит американское. Поэтому США следует основательно задуматься, стоит ли им втягиваться в очередную гонку, ведь победителем из неё может выйти РФ.

«Американцы навязывают нам опасную игру. Мы создадим равные условия для безопасности, а где-то можем их опередить», — сказал Морозов.