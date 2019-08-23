Москва, 23 августа, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Ранее сегодня пресс-служба президента Турции анонсировала однодневный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.

Также сегодня состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции, в ходе которого стороны договорились об активизации совместных усилий в целях ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации Идлиб в Сирии, и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года.

«С учётом предстоящего в сентябре пятого саммита государств — гарантов Астанинского процесса рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечалось, что Путин и Эрдоган также затронули вопросы ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Лидеры двух стран условились о продолжении личных контактов.