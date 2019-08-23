Париж, 23 августа, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Вопрос лесных пожаров в бассейне Амазонки будет обсужден на встрече лидеров стран «большой семерки» во Франции, 23 августа передает агентство Reuters.

geralt Лесной пожар

«Мы работаем на уровне советников, чтобы принять конкретные инициативы для Амазонии в рамках G7» , — заявил агентству источник в МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа офис французского президента Эммануэля Макрона заявил, что Франция будет блокировать сделку ЕС-Меркосур из-за лесных пожаров в Бразилии.

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