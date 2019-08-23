Москва, 23 августа, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 23 августа проинформировал российского лидера об итогах своего официального визита в Киев, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр Израиля информировал главу российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также продолжили обмен мнениями по региональной повестке дня. Была выражена обоюдная заинтересованность в поддержании взаимодействия между Россией и Израилем на сирийском направлении и в вопросах совместной борьбы с международным терроризмом.

«Затронуты также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении контактов», — информирует пресс-служба.

Напомним, Биньямин Нетаньяху посещал Киев в понедельник, 19 августа. По итогам его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщалось, что одним из предметов обсуждения была возможная посредническая роль Израиля в российско-украинских отношениях.