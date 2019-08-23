Рабочая четырёхдневка: правительство предлагает «закон для себя»
Йошкар-Ола, 23 августа, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Предложение о переходе на четырёхдневную рабочую идею имеет только один плюс. При таком подходе «чиновники будут больше отдыхать, меньше времени у них останется для проверок». Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ), представляющий в нижней палате парламента Марий Эл.
По мнению политика, после того, как четырёхдневка будет узаконена, «три дня в неделю будет отдыхать сам Медведев, министры его правительства, главы регионов и городов, администрации городов и поселков и так далее все чиновники по списку».
Парламентарий отметил только один плюс:
Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. Выступая в Женеве, он заявил о том, что за такой рабочей неделей — будущее. В то же время около половины российских граждан (48%), по данным ВЦИОМ, не одобряют такую идею.