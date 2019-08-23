Йошкар-Ола, 23 августа, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Предложение о переходе на четырёхдневную рабочую идею имеет только один плюс. При таком подходе «чиновники будут больше отдыхать, меньше времени у них останется для проверок». Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ), представляющий в нижней палате парламента Марий Эл.

Facebook.com/kazankov.kprf Сергей Казанков

По мнению политика, после того, как четырёхдневка будет узаконена, «три дня в неделю будет отдыхать сам Медведев, министры его правительства, главы регионов и городов, администрации городов и поселков и так далее все чиновники по списку».

«Труженики реального сектора — рабочие, строители, крестьяне — знают, что такое непрерывный производственный цикл. Врачи и учителя тоже не смогут лечить или учить четыре дня в неделю. Они как работали, так и будут работать. Для них четырехдневка — пустой звук. Получается, что правительство предлагает закон для себя, чтобы больше отдыхать. В реальной экономике ничего не изменится.

Когда повышали пенсионный возраст, много говорили о нехватке рабочих рук, и низкой производительности труда. А теперь выясняется, что есть возможность работать гораздо меньше. Неразрешимое противоречие», — пишет Сергей Казанков в Фейсбуке.

Парламентарий отметил только один плюс:

«Чиновники будут больше отдыхать, меньше времени у них останется для проверок. Меньше проверяющих — проще бизнесу. Других плюсов пока не видно».

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. Выступая в Женеве, он заявил о том, что за такой рабочей неделей — будущее. В то же время около половины российских граждан (48%), по данным ВЦИОМ, не одобряют такую идею.