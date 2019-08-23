Москва, 23 августа, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Пара USD/RUB 23 августа торгуется вблизи поддержки 65,60, скорректировавшись после обновления максимумов на этой неделе в 67,02. Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Учитывая ожидания рынка, прогноз на сентябрьское заседание ФРС указывает на то, что американский ЦБ всё-таки снизит ставку на 25 базисных пунктов. Это может сегодня подтвердить и г-н Пауэлл, ссылаясь на поддержку американской экономики из-за торгового конфликта между США и Китаем», — пояснил эксперт.

Данное решение стало бы позитивным фактором для укрепления нефтяных котировок и, следовательно, курса рубля. Более того, снижение процентных ставок ФРС негативно отразится на американском долларе, что только усилит нисходящее движение USD/RUB.

«Таким образом, основное движение следует ожидать к 17:00 по мск. Фундаментальные факторы указывают на большую вероятность пробоя поддержки 65,60 и снижения пары вплоть до 64,50. Альтернативный сценарий не даст сильной волатильности, и пара не сможет преодолеть сопротивление в 66,00 рубля за один американский доллар», — считает Будаев.

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