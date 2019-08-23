Москва, 23 августа, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Несмотря на то, что доходы населения России не растут фактически пять лет, макроэкономическая ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому хорошо зарабатывающие молодые люди активнее стали принимать решения по ипотечным кредитам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Mil.ru Ипотечное жилье

«Банк России успешно и эффективно таргетирует инфляцию и показатель на уровне 4% может стать реальностью при отсутствии внешних шоков уже в 2020 году.

Вторую неделю подряд граждане живут на фоне дефляции — цены на многие категории продуктов питания хотя и символично, но снижаются. Все это происходит на фоне продолжающегося снижения ключевой ставки Банком России.

До конца года и кредиты с высокой вероятностью могут подешеветь — ведь только за последние два месяца процентные ставки по депозитам ведущие банки страны снизили на 0,5% — 0,75%. Не исключаю, что к концу марта 2020 года ипотека подешевеет на 1%.

Успешная и зарабатывающая в крупных городах России молодежь всегда была и остается решительнее в принятии сложных решений в области личных финансов.

Тренд налицо: ипотечные кредиты становятся доступнее и активность заемщиков, особенно среди молодых семей, продолжит расти», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России молодые люди в 2018 году поставили рекорд по числу взятых ипотечных кредитов.

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