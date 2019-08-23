Москва, 23 августа, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев предложил усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных компаний. Для этого, в своем интервью телеканалу «Россия 24», он предложил внести изменения в ФЗ «О недрах».

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Трутнев

«У нас огромные ресурсы на шельфе арктических морей. Противники этих предложений говорят: у нас санкции, никто туда не пойдет. Невозможно спорить о том, чего не попробовали. Нам кроме изменения в законе ничего для этого не надо. Если мы изменим закон, и, хотя бы, приоткроем калитку — с участием российской государственной компании, чтобы все это было под контролем, то только тогда мы получим ответ на вопрос «придут или не придут?», — заявил Юрий Трутнев. Он также отметил, что к существующим антироссийским санкциям, которые могут помешать прийти западным инвесторам, присоединился не весь мир. Есть, например, государства Азиатско-Тихоокеанского региона и другие заинтересованные страны.

Вице-премьер также объяснил, почему он является сторонником «норвежской модели» освоения: «Россия должна быть представлена в шельфовых проектах. Этим путем идет весь мир. Норвежская модель сегодня считается самой, скажем, продвинутой. Я ее изучал, будучи министром природных ресурсов. Она достаточно гибкая. Сможем улучшить ее — прекрасно. Но почему бы не взять то, что уже есть».

Согласно действующему законодательству, недра российского шельфа могут разрабатывать только компании с государственным участием не менее 50% и опытом работы на шельфе от пяти лет и больше. Кроме того, с 2016 года действует мораторий на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения. Таким образом, сейчас здесь работают только «Роснефть» и «Газпром».

Напомним, что 19 августа стало известно о письме Юрия Трутнева на имя президента Владимира Путина, в котором он указывает на отсутствие заинтересованности со стороны «Роснефти» и «Газпрома» в форсировании разработки арктического шельфа. Такое медленное развитие проектов может привести в 2035 году к упущенной выгоде в приросте ВВП в размере 18 трлн руб. Для усиления конкуренции вице-премьер предложил внедрить «норвежскую модель», предполагающую, что у вновь созданной госкомпании остается 30%, а остальные доли могут получить иностранцы и частные компании.

Президент России Владимир Путин перенаправил письмо министру энергетики Александру Новаку, поручив рассмотреть инициативу и доложить свои предложения.