Украина, 3 октября, 2008, 11:59 — ИА Регнум. Премьер-министр России Владимир Путин считает все заявления о государственной измене Юлии Тимошенко и ее сговоре с Россией "смешными и комичными". Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 2 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

"Я когда это услышал впервые из средств массовой информации - о том, что нашу сегодняшнюю гостью обвиняют и в отравлении президента Ющенко. Это просто какой-то паноптикум уже, просто смешно", - отметил глава российского правительства. "Что же касается "руки Москвы", то это известный штамп. Знаете, рука Москвы - в рабочих мозолях, потому что это рука российского народа, трудолюбивого и за многие столетия своего существования подтвердившего, что Россия - это надежный партнер. Это страна, которая выстраивает отношения со своими соседями на долгосрочной основе", - продолжил свою мысль Путин.

"Но это было бы действительно смешно, если бы не было так грустно. Нам очень жаль, очень жаль, что у нашего соседа - большой европейской страны с 45-миллионным населением - никак не прекращаются внутриполитические процессы, которые не позволяют нам выстраивать долгосрочные экономические взаимоотношения", - резюмировал российский премьер.