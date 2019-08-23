Москва, 23 августа, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Финансовое положение поддержанного в июле 2019 года Центробанком РФ ПАО «Московский индустриальный банк» может усложнить новый иск. Претензии ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7» на сумму почти 136 млн рублей Арбитражный суд Москвы начнёт рассматривать 16 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Нечипоренко Н. В. (в порядке взаимозаменяемости судьи Скворцовой Е. А. в связи с нахождением судьи в отпуске на основании ст. 18 АПК РФ), рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 7» (125 212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова 6, 1, ОГРН 1 023 601 583 543) к публичному акционерному обществу «Московский индустриальный банк» (115 419, г. Москва, ул. Орджоникидзе 5, ОГРН 1 027 739 179 160) о взыскании задолженности по банковской гарантии № 02151660 от 23.10.2015 г. в размере 135 979 406,75 рубля, установил — исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 125, 126 АПК РФ», — отмечается в определении суда.

Напомним, в январе 2019 года регулятор сообщил, что выступит для банка в качестве инвестора, для чего будут задействованы средства Фонда консолидации банковского сектора. Первоочередными мерами должно было стать выделение средств «на поддержание ликвидности». С 22 января 2019 года управление банком было возложено на временную администрацию — ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Тогда же уточнялось, что ПАО «Московский индустриальный банк» испытывал финансовые трудности в течение нескольких лет и самостоятельно с ними справиться не смог. Среди причин называлась глубокая вовлёченность «в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью». Часть активов в итоге потеряла ликвидность, перестав приносить доход. В марте у банка собственный капитал достиг отрицательных значений, и регулятор уменьшил его уставный капитал до одного рубля.

В середине июля 2019 года ЦБ РФ утвердил изменения в плане предупреждения банкротства ПАО. Было принято решение о докапитализации банка на 128,7 млрд рублей. Средства предназначались на допвыпуск акций общества. После этого регулятор планировал стать «владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций» московского банка. В сообщении ЦБ РФ уточнялось, что «будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала», а это, в свою очередь, даст возможность остановить «отток средств клиентов» и наладить работу в обычном режиме. На конец июля 2019 года ЦБ РФ в банке принадлежало 99,99%.

Для справки: на 1 января 2019 года банк в российской системе по размеру активов был на 33-м месте, обслуживая и юридических, и физических лиц. Общество зарегистрировано 22 ноября 1990 года. Его уставный капитал на 2 августа 2019 года — 128,7 млрд рублей. ПАО имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Ростове-на-Дону.